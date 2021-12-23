Диетолог дала россиянам совет по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь
Диетолог Королева: смешивание разных алкогольных напитков может привести к отравлению
Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Вечерней Москвой» дала россиянам совет по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь.
По ее словам, не стоит смешивать разные алкогольные напитки. Она отметила, что Новый год люди традиционно встречают с шампанским, однако на оставшуюся часть застолья нужно выбрать какой-то один напиток, чтобы избежать отравления.
«Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи», — посоветовала Королева.
Ранее диетолог Эми Гудсон назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина. В первую очередь, специалист предложила обратить внимание на овес и продукты из овсяной муки.