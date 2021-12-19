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Диетолог перечислила снижающие холестерин продукты

Диетолог Гудсон посоветовала есть бобы и овсянку для снижения холестерина после 50 лет

Фото: Pexels.com

На уровень холестерина влияет множество факторов, таких как диета, курение, физические упражнения, возраст и генетика, рассказала диетолог Эми Гудсон (Amy Goodson), пишет Eat This, Not That!.

По словам эксперта, с возрастом уровень холестерина у мужчин и женщин значительно повышается, представительницы слабого пола могут страдать от его скачка после менопаузы. Диетолог отметила: после 50 лет, чтобы не иметь проблем с холестерином, нужно включать в рацион растворимую клетчатку. В воде она образует гелеобразную массу, которая «связывает» холестерин и выводит из организма.

«Полезны овес и все, что сделано из овсяной муки. Фрукты, бобы, семена и орехи, такие как миндаль, занимают первое место в списке продуктов с растворимой клетчаткой», — перечислила Гудсон снижающие холестерин продукты.

Она советует есть кашу на завтрак, перекусывать миндалем и яблоком, всегда посыпать семенами хлопья или йогурт и добавлять бобы в миску во время обеда. «Цель состоит в том, чтобы съедать от 25 до 38 граммов клетчатки в день, причем от пяти до 10 граммов должно приходиться на растворимую клетчатку», — добавила диетолог.

Ранее британский врач Дебора Ли (Deborah Lee) призвала ограничить в рационе жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, поскольку они повышают уровень холестерина.

Алия Шарафутдинова
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