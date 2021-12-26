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В российском городе появятся «умные» остановки

В Дербенте установят 11 «умных» автобусных остановок с обогревом и Wi-Fi

Фото: Пресс-центр администрации Дербента

В российском городе Дербенте появятся «умные» автобусные остановки с обогревом и Wi-Fi. Власти планируют оборудовать 11 остановок по всему городу, первую начали устанавливать 25 декабря, заявили в пресс-службе местной администрации.

Сообщается, что остановки выполнены из экологичных материалов и в соответствии с дизайн-кодом Дербента. Внутри установят кнопку вызова 112, бесплатный интернет, зарядку для мобильных устройств, систему интеллектуального видеонаблюдения, а также климатическую систему для обогрева зимой и кондиционирования летом.

«Для безопасности граждан и самих павильонов реализована система диспетчеризации и сигнализации, которые позволяют автоматизировать все функции остановок, а так же определять ее техническое состояние и наличие актов вандализма, которые будут автоматически фиксироваться и передаваться в компетентные органы», — рассказал архитектор Управления архитектуры и градостроительства администрации города Алик Гусейнов.

Ранее первая «умная» автобусная остановка с обогревом, электронным табло и сенсорными панелями появилась в Ноябрьске возле Центральной городской больницы. Помимо этого, внутри имеются электронные табло, на которых отображается информация о времени прибытия транспорта, а также сообщения от МЧС и Гидрометцентра.

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Марина Совина
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