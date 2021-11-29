В российском городе появилась «умная» автобусная остановка-павильон

В Ноябрьске появилась первая «умная» остановка с обогревом, табло и сенсорными панелями

В Ноябрьске возле Центральной городской больницы появилась первая «умная» автобусная остановка с обогревом, электронным табло и сенсорными панелями. Об этом сообщил мэр города Алексей Романов в своем Telegram-канале.

По его словам, остановка в российском городе представляет теплый smart-павильон, в котором есть Wi-Fi, камеры наблюдения, кнопки вызова экстренных служб и USB-разъемы для зарядки телефонов.

Помимо этого, внутри имеются электронные табло, на которых отображается информация о времени прибытия транспорта, а также сообщения от МЧС и Гидрометцентра.

«Здесь основной пассажиропоток составляют посетители поликлиники, поэтому выбор локации вовсе не случайный», — рассказал мэр.

Он подчеркнул, что остановка сделает комфортным время ожидания автобуса, а камеры видеонаблюдения будут гарантировать пассажирам безопасность. Романов рассказал, что такие остановки также планируется установить на улице Высоцкого и в микрорайоне Вынгапуровском.

Ранее в Норильске сняли на видео заходящего в автобус северного оленя. По словам хозяйки животного, ей и оленю Аякли пришлось воспользоваться общественным транспортом, так как они лишились машины.

