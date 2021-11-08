Заходящего в автобус северного оленя в Норильске сняли на видео

В Норильске очевидцы сняли на видео, как россиянка заводит в автобус северного оленя. Кадры публикует группа «Красноярск» во «ВКонтакте».
На видеозаписи женщина в теплой куртке идет с оленем на поводке по тротуару. После она заходит в одну из дверей автобуса вместе с животным, одна из пассажирок даже помогает ей пройти внутрь.
Россиянка рассказала «Подъему», что ей и оленю Аякли пришлось воспользоваться общественным транспортом, так как они лишились машины.
«Мы живем за городом. Ноги, конечно, болят, но идем. Ездовой делать ее не хочу, это не ездовой олень, она у нас священное животное, любимица, член семьи. Она украшение города», — рассказала хозяйка оленя.
Она добавила, что утром кондукторы не пустили ее в транспорт, но вечером, когда они возвращались с престольного праздника для детей, кондуктор и водитель другого автобуса разрешили ей и Аякли воспользоваться общественным транспортом.
«Мы решили зайти в пустой автобус, кондуктор опешила, водитель сомневался, ругался, но смилостивился. Мы на полпути всего ехали, вели себя хорошо, ничего не натворили, спокойно, никому не мешали», — добавила россиянка.
Ранее северного оленя заметили в магазине Сургута. Тогда известный оленевод Клим Кантеров переоделся в Деда Мороза и пришел с животным в магазин в поиске подарков. Сотрудники супермаркета заявили, что довольны визитом животного.
Также на видео попали гонки оленей с россиянином на машине по зимнику Салехард — Надым. На кадрах видно, как автомобиль одного за другим обгоняет нескольких бегущих оленей.