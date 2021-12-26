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Ударные силы ВКС России вылетели к границам Турции и Иордании

Русская весна: ударные вертолеты ВКС России вылетели к границам Турции и Иордании

Фото: Telegram-канал «Русская весна»

Ударные силы ВКС России направились к границам Турции и Иордании. Об этом сообщает корреспондент издания «Русская весна».

«Переброска в провинцию Хасеке осуществлялась в рамках масштабных манёвров ВКС России, о которых ранее сообщали военкоры РВ», — сообщил он.

Накануне стартовал второй, заключительный, этап маневров, в ходе которого отрабатываются вопросы: ведения разведки экипажами Ка-52 и Ми-8 в темное время суток с применением приборов ночного видения; поисково-спасательные мероприятия с использованием авиации; нанесение авиаударов по укрытиям террористов в пустыне, а также несение дежурства истребителями-бомбардировщиками Су-34 вдоль сирийско-иорданской границы.

Ранее стало известно, что российские многоцелевые машины семейства Ми-8/Ми-17 стали вторыми в мировом рейтинге популярности военных вертолетов, опубликованном в журнале Flight Global. В исследовании отметили, что общемировой парк вертолетов Ми-8/Ми-17 насчитывает около 3000 машин. Доля российских вертолетов составляет 14 процентов от общего числа военных вертолетов в мире.

Марина Совина
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