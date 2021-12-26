Депутат назвал российские города-цели украинских войск в случае вторжения

Украина уже готова отдать своих военных в нападение на Россию с конца февраля по конец марта 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, его слова приводит URA.RU.

«У них все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война», — заявил политик.

Делягин также назвал российские города, которые могут стать целями Киева в случае вторжения: Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск. По его мнению, украинские войска также могут нанести удары по Крыму.

Ранее журналист газеты The New York Times Эндрю Крамер указал на черту украинского руководства, которая может привести к войне. По его словам, все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям не только для самой Украины, но и, в том числе, для США. В материале отмечается, что многие приближенные украинского лидера, подобно ему самому, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта до своих назначений на высокие посты.

