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Депутат назвал российские города-цели украинских войск в случае вторжения

Депутат Делягин: Киев может нанести удары по Крыму, Ростову-на-Дону, Белгороду и Брянску

Фото: Shutterstock

Украина уже готова отдать своих военных в нападение на Россию с конца февраля по конец марта 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, его слова приводит URA.RU.

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«У них все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война», — заявил политик.

Делягин также назвал российские города, которые могут стать целями Киева в случае вторжения: Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск. По его мнению, украинские войска также могут нанести удары по Крыму.

Ранее журналист газеты The New York Times Эндрю Крамер указал на черту украинского руководства, которая может привести к войне. По его словам, все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям не только для самой Украины, но и, в том числе, для США. В материале отмечается, что многие приближенные украинского лидера, подобно ему самому, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта до своих назначений на высокие посты.

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Виктория Кондратьева
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