Кадыров ответил на вопрос о назначении женщины на пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во главе республики должен быть только мужчина, а женщина может руководить министерством или районом. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистки на своей ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Женщина [главой] чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина», — сказал он.

Ранее Кадыров заявил, что подумает об участии в выборах на пост главы Чечни, когда придет время.

24 декабря он сказал, что боится умереть, не отомстив своим критикам, и не простит потомков, если те не отомстят. Кадыров также предупредил оппонентов, что у них осталось немного времени до тех пор, пока до них доберутся. Видеозапись с его выступлением опубликовал спикер парламента республики Магомед Даудов, который подписал ролик словами о том, что настоящий чеченец всегда призывал к ответу за посягательство на честь и достоинство.

