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Россиянам предложили платить по 40 тысяч рублей при банкротстве турфирм

Глава Ростуризма Догузова: каждый турист должен получить ₽40 тыс при банкротстве турфирмы
Зарина Догузова

Зарина Догузова. Фото: Globallookpress.com

Российским туристам при банкротстве турфирм предложили платить минимальную гарантированную компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Как рассказала в интервью РБК глава Ростуризма Зарина Догузова, ведомство готовит изменения в законодательство.

Она отметила, что предусмотренная сейчас система финансовых гарантий не позволяет туристам в случае банкротства туроператора получать значительную компенсацию или существенную часть оплаченной путевки.

По словам Догузовой, до конца текущего года Ростуризм вынесет законопроект на общественное обсуждение. «Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тысяч рублей на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — пояснила глава ведомства.

Она подчеркнула, что механизм позволит защитить семьи с невысоким доходом, и обеспечить стопроцентное возмещение стоимости бюджетного тура или значительную компенсацию более дорогого тура. Например, семья из четырех человек, купившая в Турцию путевку по системе «все включено» за 150-200 тысяч рублей, сможет в случае банкротства турфирмы получить 160 тысяч рублей компенсации.

Для такой поддержки россиян Ростуризм предлагает создать фонд коллективной ответственности. В этот фонд туроператоры будут перечислять взнос около 250 рублей за каждого туриста, которого отправляют на отдых.

Ранее в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала Турцию самым популярным иностранным направлением среди отечественных путешественников в 2021 году. По предварительным подсчетам, в уходящем году страну посетили 4,6 миллиона россиян. На втором месте оказался Египет — с момента восстановления чартерного и регулярного авиасообщения в республике побывали 680 тысяч отдыхающих из России.

Марина Совина
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