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Нарколог назвал симптомы поставленной Билану стадии алкоголизма

Нарколог Каторгин: Дима Билан не похож на алкоголика третьей стадии

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Певец Дима Билан не похож на алкоголика третьей стадии, отметил в разговоре с «Лентой.ру» психиатр-нарколог Владимир Каторгин. У людей, которым диагностировали такую тяжесть заболевания, бывают галлюцинации, тремор и трудности с речью.

Первую стадию ему можно поставить, то есть синдром психологической зависимости от алкоголя, но третью вряд ли.

Владимир Каторгинпсихиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси»

Третья стадия, по словам нарколога, это конечная, или терминальная, стадия алкоголизма. За ней следует только алкогольная деменция, то есть слабоумие. На этой стадии, чтобы напиться и наутро чувствовать похмелье, достаточно минимальной дозы алкоголя.

Также третьей стадии характерны соответствующие внешние проявления, такие как тремор, гипергидроз, потливость, озноб, дискоординация движений, затруднение речи, рассказал Каторгин. Кроме того, на третьей стадии алкоголизма пациенты апатичные и вялые, у них возможны галлюцинации. При третьей стадии алкоголизма люди не могут контролировать свое поведение, в том числе употребление алкоголя.

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Если на первой и второй стадиях человек способен самостоятельно справиться с алкоголизмом, то на третьей для этого ему необходима помощь специалиста, рассказал нарколог. «На третьей стадии нужна помощь специалиста, детоксикация, стационар, психотропные препараты, антидепрессанты, если есть симптомы депрессии, тревоги. Это большое комплексное лечение, не просто прокапал и ушел, это болезнь, которую нужно лечить с наркологами, психиатрами, неврологами», — заключил Каторгин.

Ранее певец Дима Билан признался, что врач диагностировал у него третью стадию алкоголизма. Он подчеркнул, что испытывает трудности с алкоголем около четырех лет, а злоупотребление спиртными напитками случается у него примерно раз в два месяца.

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Екатерина Смирная
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