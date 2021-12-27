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Asos перечислил главные тренды 2022 года

Специалисты Asos выяснили, что в 2022 году популярными станут модные в 1990-х годах вещи

Фото: @dualipa

Британский интернет-магазин и производитель одежды Asos перечислил главные модные веяния 2021 года, которые продолжат оставаться трендовыми в предстоящем сезоне. Соответствующий список 2022 года публикует The Scotsman.

Специалисты ретейлера провели ежегодное исследование потребительского поведения ASOS Trends Report и узнали, какие предметы гардероба, аксессуары и обувь покупатели приобретали на сайте чаще всего. Выяснилось, что самыми популярными стали вещи, которые пользовались спросом в 1990-х годах.

Среди такой одежды, например, оказались широкие джинсы и штаны с заниженной талией, брюки-карго, мини-юбки, различные куртки из денима, топы из платков и торчащие из-под джинсов стринги. Отмечается, что всего за год было продано 446 тысяч джинсов кюлотов и 200 тысяч мешковатых штанов.

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Согласно рейтингу, самыми трендовыми стали наряды ярких цветов и вещи с цветочным, абстрактным и анималистичным принтами. Эксперты связывают рост популярности подобных оттенков с пандемией COVID-19 — общество отдает предпочтение ярким цветам для улучшения психологического состояния.

Помимо этого, в списке самых модных предметов гардероба оказались оверсайз и унисекс-вещи, комбинезоны, топы с воротником халтер, которые оголяют спину и руки, и различные модели туфель на высоком каблуке.

Ранее стилисты предрекли шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.

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Майя Пономаренко
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