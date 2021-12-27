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Наказывать пьяных водителей предложили в три этапа

Автоюрист Славнов: на первый раз пьяного водителя можно лишать прав на полгода без штрафа

Фото: Shutterstock

Автоюрист Дмитрий Славнов предложил ввести трехступенчатую систему наказаний для борьбы с нетрезвым вождением. В первый раз пьяный водитель может обойтись отстранением от управления транспортным средством на полгода, в последний, третий его пожизненно лишат прав. Свое предложение автоэксперт озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Дмитрий Славнов считает, что высокие штрафы не смогут побороть ситуацию с нетрезвым вождением на российских дорогах. По его словам, главную роль в этом вопросе играют особенности менталитета и культура вождения. Поэтому стоит ввести трехступенчатую систему наказаний.

«Выход из положения могу предложить такой. На первый раз, когда автовладельца ловят на нетрезвом вождении, его можно дисквалифицировать от управления транспортным средством на полгода без штрафа. Если он не понял, то на второй раз его можно оштрафовать на 100 тысяч и лишить прав на три года. А если он садится третий раз, то нужно уже пожизненно лишать прав», — предложил автоюрист.

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Таким образом, считает Славнов, у человека будет время, чтобы осознать свои действия и пересмотреть отношение к управлению автомобилем в пьяном виде. Большой штраф во второй раз существенно ударит по карману, отметил автоюрист, что также даст водителю шанс одуматься. Ловля человека на подобном нарушении в третий раз свидетельствует о том, что он асоциален и ему не стоит делить дорогу с остальными автовладельцами.

В Госдуме 21 декабря рассмотрят в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за злостное нарушение ПДД. Законопроект внесла группа депутатов нижней палаты парламента 17 декабря. Если документ будет принят, к ответственности будут привлекать за превышение скорости на величину более 60 километров в час, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. В последнем случае уголовная ответственность может наступить в случае, если допустивший выезд водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

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Виктория Немис
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