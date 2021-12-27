Фигурантам дела об убийстве спецназовца ГРУ дали реальные сроки

Мособлсуд назначил реальные сроки фигурантам дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, которое произошло в Подмосковье в 2019 году. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает ТАСС.

Так, Сергея Ходжояна, который нанес Белянкину смертельный удар ножом, приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Еще двое обвиняемых — братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые держали экс-спецназовца в момент убийства, — получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно.

Другим подсудимым — Нареку Степаняну, Сурену Маркосяну, Рудику Манукяну, Давиду Егиазаряну, Сааку Саакяну и Артуру Акобяну — также дали реальные сроки в зависимости от роли каждого из них в преступлении. Минимальное наказание составило пять лет в колонии.

24-летнего Никиту Белянкина убили в массовой драке у бара в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья в ночь на 1 июня 2019 года. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь. В итоге обвинение было предъявлено девяти участникам потасовки.