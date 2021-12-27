Цена на нефть поставила рекорд

Цена на нефть европейской марки Brent поставила рекорд, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки установили месячный максимум и оказались наивысшей с 26 ноября.

На момент публикации стоимость февральского фьючерса на баррель нефти Brent равнялась 77,9 доллара. Рост за последние сутки составил 2,3 процента.

Согласно контракту на поставку американской нефти WTI в феврале на момент публикации баррель стоил 74,9 доллара, показав суточный рост на 2,5 процента.

Последние недели были отмечены ростом цены газа до исторических значений. В конце декабря стоимость тысячи кубометров на нидерландском хабе TTF превышала две тысячи долларов. Такая тенденция обусловлена низкими температурами в Европе, низким уровнем заполненности хранилищ и прекращением закупок «Газпромом» дополнительных мощностей для транспортировки топлива по газопроводу «Ямал-Европа» через Белоруссию и Польшу.