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До смерти замучившего россиянку насильника приговорили к 22 годам колонии

В Брянской области мужчину, до смерти замучившего 18-летнюю девушку, осудили на 22 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Брянской области суд вынес приговор местному жителю, до смерти замучившему 18-летнюю девушку в своем гараже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в ночь на 21 ноября 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения избил россиянку, а затем изнасиловал. С многочисленными травмами головы, живота, таза и внутренних органов пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли.

35-летнего мужчину обвинили по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью») и пунктам «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Обвинительный вердикт подсудимому вынесли присяжные. Суд назначил ему 22 года лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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Мария Рубникович
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