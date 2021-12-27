Покупка торта ко дню рождения матери принесла дочери 3,6 миллиона рублей

Жительница американского штата Миссури решила купить торт матери, чтобы поздравить ее с днем рождения, и эта покупка принесла ей неожиданное богатство. Об этом сообщает издание UPI.

Дочь пришла в магазин, чтобы выбрать торт на день рождения матери. Заодно американка решила приобрести лотерейный билет.

Женщина на знала о своей удаче до тех пор, пока не увидела в Facebook пост о том, что в этом же магазине продан билет, который оказался выигрышным. Согласно условиям лотереи, счастливчик должен был получить 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Американка проверила результаты розыгрыша и поняла, что удача улыбнулась именно ей. Она отсканировала билет при помощи телефона и попросила сына дважды перепроверить результат, чтобы убедиться, что она правильно прочитала его.

Ранее сообщалось, что жительница американского Джарреттсвилля, штат Мэриленд, в день рождения сестры выбрала билет моментальной лотереи с датой ее рождения и разбогатела, сорвав джекпот. Американка планирует разделить выигрыш с семьей, а часть полученных денег потратить на поездку к океану.

