В России спрогнозировали изменение цен на продукты в 2022 году
Снижение цен на некоторые группы продуктов в 2022 году вполне возможно, считает экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. В разговоре с «Лентой.ру» экономист заметил, что главная предпосылка к этому — гиперинфляция, которая не может продолжаться вечно. Кроме того, значительную роль сыграет и урожайность будущего года.
«Цены и инфляция зависят от такого огромного количества факторов, что невозможно с точностью предсказать их поведение на следующий год. В любом случае пока есть инфляция, цены растут. Вот автомобили, например, могут и не дорожать, потому что это неэластичный товар: цена выросла — потенциальный покупатель прошел мимо автосалона. С продуктами питания ситуация совершенно другая», — отметил бывший чиновник.
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Тем не менее даже при общей подвижности цен на продовольствие товары не могут дорожать бесконечно. На более оптимистичный сценарий следующего года, по словам Холода, указывает и гиперинфляция, наблюдаемая в 2021 году.
«Обычно цены растут скачкообразно. Подорожал транспорт, горючее — это перевели в цены для конечного потребителя, зафиксировали. Затем период затишья. Так что именно шустрый рост в этом году указывает на то, что цены могут отскочить назад. Речь идет о таких продуктах, как зерновые, некоторые овощи, некоторые виды мяса. Цены на них будут расти либо медленнее, либо не будут вообще, либо даже немного опустятся», — допустил собеседник «Ленты.ру».
Позитивно на цены в 2022 году может повлиять и потенциально лучший урожай. Помимо очевидного фактора в виде насыщения рынка, косвенно обилие зерна, падение цен на него, удешевит корма для животных. А это приведет к падению стоимости мяса и птицы.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии заявила, что пик роста цен на продовольствие в России пришелся на 2021 год, и, вероятнее всего, в следующем году ситуация стабилизируется.