Девушка поймала бойфренда на измене благодаря детали на его фото

Блогерша с ником @angelalabaaa показала на видео в TikTok, как узнала об измене своего бойфренда благодаря одной детали на его фотографии. В отражении солнцезащитных очков парня тиктокерша заметила девушку. После этого автор ролика связалась с партнером и смогла добиться от него признания в неверности.

«Вот так я наконец поймала моего парня на измене», — подписала видео @angelalabaaa. На кадрах она показала фотографию, которую ей отправил бойфренд. Однако в отражении его солнцезащитных очков отчетливо виден силуэт девушки, сидящей спиной к молодому человеку.

Тиктокерша также добавила в видео скриншот переписки с бывшим партнером, в которой попыталась поговорить с ним о детали на снимке. «Взгляни на отражение в своих очках. Лол. Не похоже, чтобы ты был один», — написала парню @angelalabaaa. Молодой человек не стал признаваться в неверности. Он заявил, что проводит время с семьей. Как видно на скриншоте, вскоре парень перестал отвечать на ее сообщения и заблокировал номер партнерши.

Ролик @angelalabaaa собрал больше 600 тысяч просмотров. В комментариях юзеры выразили уверенность в том, что блогерше повезло избежать дальнейшего развития отношений с неверным бойфрендом. Некоторые девушки также признались в том, что им удавалось узнать об измене партнеров похожим образом. «Мой парень сделал фото щенка в зоомагазине, а я узнала прическу его бывшей девушки в отражении», — написала тиктокерша.

После того как видео девушки стало популярным, она опубликовала ролик с подробностями истории. По словам @angelalabaaa, экс-бойфренд, узнав о ее подозрениях, поначалу настаивал на своей версии — о том, что он отдыхал с семьей. Однако когда блогерша заявила, что собирается приехать к ним, все же признался в измене.