Регион Бразилии начал уходить под воду из-за разрушенной дамбы

На северо-востоке Бразилии прорвало две плотины, из-за чего регион начал уходить под воду. Об этом сообщает Bloomberg.

К разрушению дамб привели сильные дожди в стране. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия. Власти городов Джуссиапе и Итамбе разместили в социальных сетях предупреждения, призывающие людей оставаться в безопасных местах.

«Плотина с большим объемом воды прорвалась. Ожидается, что сильное ливневое наводнение затронет муниципалитет Итамбе через несколько секунд. Все жители должны срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении администрации города.

Из-за проливных дождей в штате Баия с начала ноября погибло 18 человек, не менее 50 городов пострадали. По сообщению властей, более 16 тысяч граждан остались без крова, а 19 500 стали вынужденными переселенцами. Двое человек пропали без вести после наводнения.

Ранее в ноябре ливни, снегопады и сильный ветер обрушились на регионы Италии и Испании. Некоторые части Италии пострадали от штормов и ураганов, на Сицилии выпало выше 700 миллиметров снега. В Испании на севере автономного сообщества Страна Басков и в области Кантабрия реки вышли из берегов, некоторые улицы затопило.