Российского экс-депутата осудили на девять лет за миллионные взятки

Московский районный суд Чебоксар осудил на девять лет бывшего депутата городского собрания, экс-директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства Петра Мишина за коррупцию. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-депутата признали виновным в пяти эпизодах служебных подлогов, в трех эпизодах присвоения и растраты денег, в пяти эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в отмывании денег, полученных преступных путем. Помимо реального срока его лишили права в течение трех лет занимать государственные должности. На него наложили штраф в размере 10 миллионов рублей. Также суд взыскал с него в доход государства около 13,5 миллиона рублей.

По данным следствия, преступления были совершены Мишиным в период с 2013 по 2019 год в должности директора техникума. В этот период он получил взятки на сумму в 14,5 миллиона рублей от предпринимателей за подписание контрактов на ремонт учебного заведения. При этом подрядчики не выполнили весь объем работ. Ремонт за них доделывали учащиеся и сотрудники техникума. Часть денег, полученных от бизнесменов, экс-директор потратил на квартиру за 7,2 миллиона рублей, которую оформил на близкую родственницу жены.

Кроме того, в период с 2018 по 2019 год подсудимый купил за счет техникума путевки в Германию, а также в санаторий на территории Чувашии на общую сумму более 640 тысяч рублей. Там он отдыхал вместе с женой. Также он подарил супруге мобильный телефон стоимостью более 60 тысяч рублей за счет образовательного учреждения.

Материалы уголовного дела составили 57 томов. Следователи допросили более ста человек и провели более 20 обысков. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого (жилые и нежилые помещения, земельный участок и другую собственность экс-депутата) на общую сумму более 35 миллионов рублей.