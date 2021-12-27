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Умер режиссер «Далласского клуба покупателей»

Deadline: режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле умер в 58 лет
Жан-Марк Валле

Жан-Марк Валле. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле, ему было 58 лет. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает Deadline.

Канадский режиссер получил премию «Эмми» и премию Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал «Большая маленькая ложь», а также был номинирован на «Оскар» за постановку «Далласского клуба покупателей».

19 декабря в возрасте 73 лет умер российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Малюков, известный по сериалам «Диверсант» и «Мосгаз». Малюков умер от последствий коронавирусной инфекции, в последние годы он тяжело болел.

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Марина Совина
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