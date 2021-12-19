Умер режиссер «Диверсанта» и «Мосгаза» Андрей Малюков

Российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Малюков, известный по сериалам «Диверсант» и «Мосгаз», умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила его двоюродная сестра, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук на своей странице в Facebook.

Бондарчук рассказала, что режиссер ушел из жизни в воскресенье, 19 декабря, от последствий коронавирусной инфекции. По ее словам, в последние годы Малюков тяжело болел.

«Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, — родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман. Мы росли вместе, Андрюша стал знаменитым режиссером», — рассказала она и добавила, что лучшей памятью о Малюкове будут просмотры его фильмов.

Андрея Малюков снял картину «В зоне особого внимания», за которую его в 1980 году удостоили Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Помимо этого, он работал над фильмами «34-й скорый», «Мы из будущего», а также над сериалами «Диверсант», «Грозовые ворота» и «Мосгаз».