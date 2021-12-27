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Синоптики рассказали москвичам о погоде в новогоднюю ночь

«Фобос»: в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января москвичей ожидает скандинавская зима

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Европейская зима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами ожидает москвичей с 31 декабря на 1 января. О погоде в новогоднюю ночь рассказали синоптики центра «Фобос», пишет в понедельник, 27 декабря, РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что ночью 31 декабря температура опустится до минус 10-15, а днем 1 января составит минус 7-12 градусов. Также ожидается небольшой снег, но этот прогноз будет уточняться.

Днем ранее, 26 декабря, горожан экстренно предупредили о непогоде: снег, метель и гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду.

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Евгения Куликова
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