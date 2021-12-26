Москвичей экстренно предупредили о непогоде

Москвичей и гостей столицы экстренно предупредили о надвигающейся непогоде. Соответствующее предупреждение в воскресенье, 26 декабря, опубликовало столичное управление МЧС в своей группе «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15:00 26 декабря с сохранением до конца суток местами в Москве ожидаются снег, метель и гололед. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

МЧС рекомендует водителям ездить на небольших скоростях, выдерживая дистанцию, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам советуют находясь обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

23 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в небе над Москвой метеорологи заметили редкую алмазную пыль.