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В небе над Москвой увидели алмазную пыль

Синоптик Тишковец: в небе над Москвой замечена редкая алмазная пыль

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В небе над Москвой метеорологи заметили алмазную пыль. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик объяснил, что из-за сочетания 20-градусного мороза и высокой влажности в воздухе образовался редкий для региона вид твердых осадков — в воздухе можно увидеть мельчайшие ледяные кристаллы. При попадании на них света они «начинают сверкать подобно множеству крошечных бриллиантов», добавил он.

Также Тишковец успокоил москвичей, заверив, что это явление безопасно для людей. Впрочем, уточнил он, алмазная пыль способна ухудшить работу автоматизированных метеостанций аэропортов.

22 декабря Тишковец объявил, что температура воздуха в Москве побила полувековой рекорд. Столбики термометров опустились до минус 22,2 градуса. По его словам, полярное вторжение в Центральной России вышло на пик.

До этого синоптик рассказал, где на европейской территории России образовались самые большие сугробы. Так, в Коми высота снежного покрова составила 72 сантиметра, в под Пермью — 84. Также высокий уровень снежного покрова наблюдается на Кавказе. Там высота сугробов в Клухорском перевале составляет 72 сантиметра..

Марина Совина
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