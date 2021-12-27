В Красноярске открылась картинная галерея изо льда, она работает в рамках Зимнего суриковского фестиваля искусств. Об этом сообщил мэр города Сергей Еремин в своем Instagram.

«Команда организаторов Суриковского фестиваля искусств каждый раз удивляет уникальными проектами, связанными с наследием самого известного сибирского живописца. Впервые в истории города там расположена ледовая галерея с картинами Сурикова. Это здорово», — написал он.

Фестиваль стартовал с запуска «суриковского троллейбуса», пишет «ФедералПресс». Отсканировав QR-код, его пассажиры смогли прослушать экскурсию от музея-усадьбы Сурикова. Аудиогид выпущен в двух версиях — детской, от лица внучки художника Натальи Кончаловской, и взрослой, от лица Василия Сурикова.

Зимний суриковский фестиваль продлится до 24 января.