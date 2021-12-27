Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ ликвидировала в российском городе действовавшую восемь лет ячейку радикалов

СКР: в Югре под суд пошли участники террористической группы, действовавшей с 2012 года

Фото: Shutterstock

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) завершено расследование дела двух местных жителей, обвиняемых в создании террористической ячейки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2012 году двое приверженцев радикальной формы течения ислама создали в городе Нефтеюганске ячейку международной террористической организации. Уголовное дело в отношении одного из организаторов группы выделено в отдельное производство.

В свою деятельность они вовлекли еще одного участника, ставшего обвиняемым. Ячейка радикалов существовала восемь лет, пока в 2020 году ее не ликвидировали сотрудники ФСБ.

Оперативники установили, что злоумышленники приглашали своих знакомых на встречи и под видом религиозной деятельности убеждали их поддержать радикалов и присоединиться к террористической группе.

Уголовное дело направлено в суд.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Глава Татарстана отреагировал на запрет называться президентом
Бесстрашный доберман спас хозяев от смертоносной кобры и попал на видео
В Великобритании захотели убить королеву Елизавету II
Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
В Нидерландах предложили вакцинироваться в очках виртуальной реальности
Экс-депутат Рады предрек вхождение большей части Украины в состав России
На берегу реки нашли тело российского депутата
Стало известно о снижении стоимости авиабилетов по России на зимние праздники
На Украине ответили на предложение Кадырова словами о независимости Чечни
Знакомые рассказали об убитой в Красноярском крае семье из четырех человек
Подсчитан ущерб от климатических катастроф
Цена на газ в Европе рухнула
Профессор МГУ рассказал о прошлом Евгения Теплякова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter