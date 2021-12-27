Эксперт оценил данные о возможном участии КГБ Белоруссии в спецоперациях талибов

Российский эксперт по Афганистану, обозреватель «Независимой газеты» Андрей Серенко оценил появившиеся в сети сведения о том, что в Таджикистан якобы прибыли офицеры КГБ Белоруссии для встречи с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), и о помощи им в подготовке спецопераций. Свое мнение он высказал в эфире ITON.TV.

Серенко со ссылкой на своих знакомых заявил, что в данной информации скорее больше фантазии, чем правды. По его словам, точно известно лишь о том, что белорусские военные прилетали в страну на учения, которые проводились странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Специалист подчеркнул, что в настоящее время Таджикистан является самым непримиримым к талибам государством и едва ли представители белорусской стороны могли бы провести с ними переговоры именно там.

При этом журналист отметил, что «не бывает дыма без огня» и параллельно также появились слухи об активной работе на таджикской территории спецслужб Пакистана, которые, по его словам, в настоящее время являются самыми активными кураторами и операторами «Талибана».

Совместные учения формирований спецназа Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Кобальт-2021» проходили на полигоне Фахрабад в Таджикистане с 17 по 19 ноября. В очередных маневрах приняли участие военные из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Военные отработали планирование и проведение операции по уничтожению боевиков, а во время активной фазы учений провели операцию по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением вертолетов и технических средств разведки.