Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эксперт оценил данные о возможном участии КГБ Белоруссии в спецоперациях талибов

Эксперт Серенко об участии КГБ Белоруссии в операциях талибов: скорее фантазия, чем правда

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российский эксперт по Афганистану, обозреватель «Независимой газеты» Андрей Серенко оценил появившиеся в сети сведения о том, что в Таджикистан якобы прибыли офицеры КГБ Белоруссии для встречи с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), и о помощи им в подготовке спецопераций. Свое мнение он высказал в эфире ITON.TV.

Серенко со ссылкой на своих знакомых заявил, что в данной информации скорее больше фантазии, чем правды. По его словам, точно известно лишь о том, что белорусские военные прилетали в страну на учения, которые проводились странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Материалы по теме:
«Кто не сбежал, тот прячется» Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов. Репортаж из Афганистана
«Кто не сбежал, тот прячется»Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов. Репортаж из Афганистана
20 октября
«Нас просто застрелят» Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
«Нас просто застрелят»Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
7 октября

Специалист подчеркнул, что в настоящее время Таджикистан является самым непримиримым к талибам государством и едва ли представители белорусской стороны могли бы провести с ними переговоры именно там.

При этом журналист отметил, что «не бывает дыма без огня» и параллельно также появились слухи об активной работе на таджикской территории спецслужб Пакистана, которые, по его словам, в настоящее время являются самыми активными кураторами и операторами «Талибана».

Совместные учения формирований спецназа Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Кобальт-2021» проходили на полигоне Фахрабад в Таджикистане с 17 по 19 ноября. В очередных маневрах приняли участие военные из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Военные отработали планирование и проведение операции по уничтожению боевиков, а во время активной фазы учений провели операцию по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением вертолетов и технических средств разведки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко уличили в попытке усидеть на нескольких стульях при новой конституции
Российский космонавт захотел полетать на Crew Dragon
Содержимое подарка Блиновской за 10 тысяч рублей разочаровало фанатов
Конгресс США проверит звонки Трампа перед штурмом Капитолия
«Одноклассники» запустили уникальные сервисы к Новому году
Туристам назвали запрещенные к перевозке в ручной клади рождественские товары
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Россиянина осудили на 17 лет за убийство девочки тринадцатилетней давности
Российская фигуристка-чемпионка снялась на яхте в бикини и восхитила фанатов
Приговор осужденному за убийство в ФРГ россиянину вступил в силу
Путин решил квартирный вопрос 14-летнего россиянина и его матери
Российского консула не пустили на оглашение приговора Дудникову в Минске
Участникам наркогруппировки в противогазах вынесли приговор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter