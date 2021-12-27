Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию

Из нарколаборатории под Воронежем изъяли 1,5 тонны реактивов и 30 килограммов мефедрона

Фото: ФСБ РФ

В Воронежской области сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию и изъяли около 30 килограммов мефедрона и более 1,5 тонны химических реактивов. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по области.

Силовики задержали 25-летних мужчину и женщину, которые организовали у себя дома производство наркотиков. В ходе обысков, помимо запрещенных веществ и реактивов, у них изъяли лабораторное оборудование.

На задержанных завели дело по статье 228 («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ. Во время следствия они будут находиться в СИЗО.

20 декабря сообщалось, что в Вологодской области сотрудники МВД России и бойцы спецназа задержали двоих граждан, подозреваемых в организации крупнейшей за 30 лет нарколаборатории в регионе. В одном из частных домов заброшенной деревни полицейские обнаружили около 15 килограммов мефедрона, более трех тонн прекурсоров (веществ, используемых для изготовления и переработки наркотиков) и специальное оборудование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко уличили в попытке усидеть на нескольких стульях при новой конституции
Российский космонавт захотел полетать на Crew Dragon
Содержимое подарка Блиновской за 10 тысяч рублей разочаровало фанатов
Конгресс США проверит звонки Трампа перед штурмом Капитолия
«Одноклассники» запустили уникальные сервисы к Новому году
Туристам назвали запрещенные к перевозке в ручной клади рождественские товары
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Россиянина осудили на 17 лет за убийство девочки тринадцатилетней давности
Российская фигуристка-чемпионка снялась на яхте в бикини и восхитила фанатов
Приговор осужденному за убийство в ФРГ россиянину вступил в силу
Путин решил квартирный вопрос 14-летнего россиянина и его матери
Российского консула не пустили на оглашение приговора Дудникову в Минске
Участникам наркогруппировки в противогазах вынесли приговор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter