В российском регионе ликвидировали крупнейшую за 30 лет нарколабораторию

В Вологодской области сотрудники МВД России и бойцы спецназа задержали двоих граждан, подозреваемых в организации крупнейшей за 30 лет нарколаборатории в регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В одном из частных домов заброшенной деревни полицейские обнаружили около 15 килограммов мефедрона, более трех тонн прекурсоров (веществ, используемых для изготовления и переработки наркотиков) и специальное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере»). По версии следствия, задержанные использовали методы конспирации: передвигались на автомобилях, принадлежащих другим лицам и использовали банковские карты, оформленные на другие имена.

Ранее во Владимирской области у задержанных наркодилеров изъяли более 700 килограммов наркотиков и три тонны прекурсоров. По оценкам специалистов, в месяц здесь могли синтезировать до ста килограммов запрещенных веществ.