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Глава МВД заявил о задержании наркодилеров с 700 килограммами наркотиков

Глава МВД Колокольцев: во Владимирской области изъято более 700 килограммов наркотиков

Кадр: МВД-Медиа

Во Владимирской области у задержанных наркодилеров изъяли более 700 килограммов наркотиков и три тонны прекурсоров (веществ, используемых для изготовления и переработки наркотиков). Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает «МВД Медиа».

Подпольную лабораторию обнаружили в доме в Александровском районе. Оперативники изъяли реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 килограмма мефедрона и более 700 килограммов наркотиков в ранней стадии готовности.

По оценкам специалистов, в месяц здесь могли синтезировать до ста килограммов запрещенных веществ.

Задержаны двое уроженцев Кабардино-Балкарии, варившие наркотики, а также предполагаемые курьеры и держателей оптовых складов. роме того, на въезде в Московскую область полицейские остановили автомобиль подозреваемых в фасовке веществ. В их машине нашли 10 килограммов мефедрона.

Возбуждено семь уголовных дел по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков»), одно уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков») и статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

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Елизавета Новикова
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