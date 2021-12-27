Микроботам подарили искусственные мышцы

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали искусственные мышцы для компактных роботов. Об этом сообщает издание TechEBlog.

По словам представителей организации, новый способ создания искусственных мыщц позволяет летающему роботу нести на 80 процентов больше полезной нагрузки. Мягкий привод распределяет электрическую энергию на лопасти, увеличивая коэффициент полезного действия каждого механизма.

Искусственные мышцы были синтезированы из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами и свернутыми в цилиндр. На небольшой двигатель подается напряжение, которое приводит механизм в движение и заставляет лопасти вращаться. Компактный двигатель, который специалисты подарили микроботам, позволяет крохотным машинам летать дольше и быть более управляемыми в воздухе.

«Основная идея заключается в том, что мягкие роботы могут превосходить жесткие роботы по производительности», — отметил автор исследования Кевин Чен. По словам ученого, описанный способ открывает возможности для распространения роботов, которые весят менее одного грамма.

Ранее инженеры Стэнфордского университета создали прототип сильной роборуки, которую научили перемещать хрупкие предметы. Устройство запрограммировано на захват таким образом, чтобы максимально увеличить площадь контакта, используя подушечки, а не кончики пальцев.