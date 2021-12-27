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В правительстве похвалили регионы за ваучеры и реалити-шоу

Минэкономразвития: в содействии конкуренции лидируют Удмуртия и Нижегородская область

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

Минэкономразвития России оценило эффективность работы региональных властей по уровню содействия развитию конкуренции на товарных рынках за 2020 год. Среди лидеров оказались Удмуртия, Нижегородская, Магаданская, Томская, Ростовская области, а среди отстающих в рейтинге названы Ингушетия, Калмыкия и Адыгея. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе министерства.

Одной из лучших практик признали проект Мурманской области — «Инновационный ваучер»: в его рамках помогают малому и среднему бизнесу, работающему с использованием инноваций. Похвалили в правительстве и проект Белгородской области «Конкурс бизнес-стартапов для начинающих и действующих предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет». В регионе придумали проводить соревнование в формате реалити-шоу, что популяризирует предпринимательство и привлекает внимание аудитории. Участники конкурса постепенно отсеиваются, и в итоге определяется один победитель, который получает миллион рублей и возможность реализовать свою идею под руководством опытного предпринимателя.

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По словам заместителя министра экономического развития России Ильи Торосова, каждый год в лидерах рейтинга оказываются разные регионы: к примеру, в прошлый раз на первом месте оказалась Омская область. «Это значит, что здоровая конкуренция есть и среди регионов», — заметил замминистра.

Он провел заседание Межведомственной рабочей группы, где и был утвержден новый рейтинг. В собрании приняли участие представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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Платон Щукин
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