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В Минздраве оценили темпы распространения омикрон-штамма

Глава Минздрава Мурашко: омикрон распространяется значительно быстрее других штаммов

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Штамм коронавируса омикрон распространяется значительно быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ростовскую область. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что в ходе визита российских специалистов в ЮАР, где был обнаружен новый штамм, был выявлен ряд особенностей клинического течения заражения омикрон-вариантом.

«Специалисты оценили особенности клинического течения заболевания. Установлено, что штамм распространяется значительно быстрее, чем предыдущие», — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что именно поэтому важным является обеспечение личной безопасности — соблюдение масочного режима, дистанции и т.д.

«Распознание идет гораздо быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому важно обучить детей безопасному поведению», — отметил глава Минздрава.

По его словам, также важна своевременная диагностика детских инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков.

Ранее в мэрии Москвы пообещали адаптировать медицинскую систему к приходу омикрона. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица первой столкнулась с вирусом в России, поэтому все технологии нужно было отрабатывать именно здесь.

«Мы создали целую систему оказания медицинской помощи, на ходу разрабатывали схемы лечения, и здесь огромное спасибо нашему клиническому комитету, в который вошли ведущие врачи Москвы, которые первыми начали лечить ковид», — отметила она.

Марина Совина
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