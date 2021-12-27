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В мэрии Москвы пообещали адаптировать медицинскую систему к приходу омикрона

Заммэра Ракова: Москва адаптирует медицинскую систему к приходу омикрон-штамма
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица адаптирует медицинскую систему к приходу омикрон-штамма коронавируса. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Раковой, Москва первой столкнулась с вирусом в России, поэтому все технологии нужно было отрабатывать именно в столице. «Мы создали целую систему оказания медицинской помощи, на ходу разрабатывали схемы лечения, и здесь огромное спасибо нашему клиническому комитету, в который вошли ведущие врачи Москвы, которые первыми начали лечить ковид», — отметила она.

Ракова напомнила, в Москве были отработаны организационные схемы, которые до этого не применялись, четкие системы маршрутизации пациентов, сформированы КТ-центры.

«И я очень рада, что мы тогда рискнули и сформировали временные госпитали, потому что потом они стали основой всей медицинской системы, которая борется с ковидом», — добавила Ракова.

Ранее в декабре мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. За прошлую неделю число госпитализаций пациентов и выявляемость заболевших инфекцией в столице не изменились, пояснил градоначальник. Также мэр рассказал, что еще в двух COVID-госпиталях в Москве начнут оказывать гражданам плановую помощь.

Марина Совина
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