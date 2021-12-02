Собянин дал оценку ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Собянин: за последнюю неделю в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась за последнюю неделю. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Московский мэр отметил, что за прошлую неделю число госпитализаций пациентов и выявляемость заболевших инфекцией в городе не изменились.

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«Хорошо это или плохо — покажет следующая неделя, куда мы двинемся — либо в небольшой рост, либо в небольшое снижение», — пояснил Собянин.

Также мэр рассказал, что еще в двух COVID-госпиталях в Москве начнут оказывать гражданам плановую помощь.

Москва остается на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в российской столице зарегистрировано 1 953 279 случаев заражения, из них 3 805 — за минувшие сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пандемия коронавируса закончится после установления четкого барьера для инфекции.