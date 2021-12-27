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Участникам наркогруппировки в противогазах вынесли приговор

В Санкт-Петербурге участники наркогруппировки получили от 6 до 12 лет лишения свободы

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге вынесли приговор пятерым участникам наркогруппировки, варившим мефедрон в арендованном доме с сараем. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Суд установил, что в мае 2020 года подсудимые Павел Егоров и Игорь Васильев сняли дом в поселке Белоостров, купили оборудование, реактивы и создали лабораторию по производству наркотиков. Для варки мефедрона они привлекли Дмитрия Савиткина и Елену Ружникову, а изготовлением прекурсоров занимался Руслан Русаков.

Внимание к себе наркогруппировка привлекла тем, что ходила по участку в противогазах. В июле 2020 года банду накрыли оперативники. Подсудимые успели изготовить пять килограммов наркотика. У Егорова при себе также обнаружили 22 грамма марихуаны.

Фигуранты признали вину и объяснили, что на противозаконную деятельность их толкнуло тяжелое материальное положение.

Егорова приговорили к 12 годам колонии строгого режима, Васильева — к 11,5 года, Савиткина — к 10 годам, Русакова — к шести. Ружниковой назначили 10 лет колонии общего режима.

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Мария Рубникович
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