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Матвиенко заявила о невозможности контроля властей за ценами в России

Спикер Совета Федерации Матвиенко отвергла государственное регулирование цен в России
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Федеральное Собрание РФ / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности контроля властей за ценами в современной России и отвергла такой подход. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы живем в рыночной экономике, время командной экономики прошло, к счастью, поэтому представить себе, что кто-то сидит в правительстве и командует, какие завтра должны быть цены, вы понимаете, к чему это приведет», — отметила Матвиенко.

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По ее словам, активное вмешательство государства в ценообразование отдельных категорий товаров и регулирование их стоимости может привести к дефициту и замещению российской продукции импортной.

«Это может дать сиюминутный эффект, но последствия такого рода командной экономики будут еще более чувствительными для наших граждан, для нашего населения», — сказала глава верхней палаты парламента, добавив, что регулирование цен лишь ухудшило бы нынешнюю ситуацию.

Правительство в конце 2020 года замораживало розничные цены на сахар и подсолнечное масло в условиях их резкого роста. Соглашение с производителями и розничными сетями действовало до начала июля.

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Платон Щукин
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