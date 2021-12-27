«Одноклассники» запустили уникальные сервисы к Новому году

Социальная сеть «Одноклассники» подготовила новогодние активности в сервисе «Моменты»: пользователи могут загадать желания на 2022 год и записать новогодние поздравления с помощью формата телесуфлера. Также соцсеть разыграет миллион рублей среди пользователей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Возможность загадать желания появилась в «Моментах» с 27 декабря. Пользователи смогут выбрать из предложенных в интерфейсе или ввести свое самое заветное желание на 2022 год. Через год момент с пожеланием можно будет посмотреть в архиве и узнать, исполнилось ли желание. Друзья и подписчики получат возможность реагировать на желания заданными текстами: например, «Пусть сбудется», «С Новым годом!», «Ух ты! Класс» или комментарием в личные сообщения.

30 декабря «Одноклассники» запустят уникальный для соцсетей сервис телесуфлера. С его помощью пользователи могут записать поздравление для друзей без лишних усилий: на экране в момент записи видео в «Моментах» появится готовый текст, который можно зачитать и добавить что-то от себя. После этого уже готовое видеопоздравление можно опубликовать для всех или избранных друзей.

Кроме того, в «Моментах» проводится конкурс «Новогоднее волшебство» с призовым фондом в миллион рублей. Пятеро победителей получат сертификаты по 100 тысяч рублей на новогодние покупки, также будут разыграны 25 сертификатов номиналом 20 тысяч рублей. Победителей конкурса определят посредством голосования. Список участников будет отображаться на вкладке «Рейтинг» страницы конкурса.

За год с момента запуска сервиса исчезающих фото и видео «Моменты» его ежемесячная активная аудитория достигла 28 миллионов пользователей и составляет уже более половины аудитории всей соцсети. В начале 2022 года публикации моментов станут доступны не только личным профилям в «Одноклассниках», но и всем группам в соцсети. Официальные группы смогут добавлять к моментам любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков.