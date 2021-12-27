В России нашли способ борьбы с пробками

Ассоциация транспортных инженеров нашла способ борьбы с пробками, расширив возможности автомобилистов. Организация предлагает изменить действующий ГОСТ и разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов в одной светофорной фазе независимо от интенсивности трафика на перекрестках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет об обязательном к соблюдению стандарте, запрещающем до апреля 2020 года организацию так называемого однофазного регулирования на перекрестках — когда машина поворачивает направо одновременно с переходящим в этот момент дорогу пешеходом. Запрет частично был снят новой редакцией ГОСТа. Однако введение такого порядка возможно только при низкой интенсивности движения. Кроме того, перед поворотом должны быть установлены светофорные секции со стрелкой бело-лунного цвета. В Ассоциации предлагают сделать этот пункт рекомендательным. Предложение направлено в подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт РОСДОРНИИ.

Инициативу поддерживают власти Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, поскольку это позволит автомобилям быстрее двигаться, а пешеходам не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора, однако, подчеркивают они, это не должно повлиять на безопасность движения.

В пресс-службе РОСДОРНИИ указали на то, что превышение указанного в ГОСТе значения интенсивности транспортных средств сократит безопасный для пешеходов интервал между транспортными средствами, что сделает движение пешеходов почти сплошным и не позволит автомобилям проезжать через перекресток. «И то и другое отрицательно отразится на безопасности», — считают там.

В МВД официального ответа пока не дали, но, по данным издания, ведомство не поддерживает смягчение правил. Начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что «пропускная способность перекрестков важна, но отдавать ей в жертву безопасность движения мы не готовы». Он обратил внимание на то, что на практике основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах.

Ранее стало известно, что Минюст подготовил новый проект КоАП, в котором для автомобилистов предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. В беседе с «Лентой.ру» автоюрист Лев Воропаев заявил, что новые штрафы для нарушающих ПДД водителей вполне обоснованы при условии, что сотрудники ГИБДД со своей стороны также будут действовать в рамках закона.