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Обнародован проект изменений в Конституцию Белоруссии

БЕЛТА опубликовала проект изменений в Конституцию Белоруссии для всенародного обсуждения

Фото: Sergei Grits / AP

Обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии для всенародного обсуждения. Документ появился на сайте госагентства БЕЛТА.

Отмечается, что дата референдума будет объявлена сразу после обсуждения. Национальный центр правовой информации проводит координацию работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции.

Проект новой Конституции, в частности, исключает военную агрессию со своей стороны против других государства. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.

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В документе также говорится, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.

Кроме того, одно и то же лицо не может быть президентом больше двух сроков подряд. Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сроки проведения референдума по новой конституции республик.
По его словам, итоговый проект основного закона планируется вынести на референдум примерно во второй половине февраля.

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Варвара Кошечкина
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