Путин оценил число таджиков на заработках в России в миллион человек

В России на заработках временно находится около миллиона таджиков, считает российский лидер Владимир Путин. Глава государства оценил число трудовых мигрантов из Таджикистана на встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает ТАСС.

«В России проживает сегодня на временной основе и работает около одного миллиона человек из Таджикистана», — заявил Путин. Российский президент объяснил таким образом «внимание и заботу» Рахмона в отношении развития русского языка в среднеазиатской республике. Путин уверен, что в Таджикистане много желающих изучать русский и языковой вопрос в стране «развивается очень хорошо».

Министерство внутренних дел России в ноябре зарегистрировало въезд в страну более двух миллионов таджиков. Отмечается, что 1,6 миллиона указали в качестве цели приезда трудоустройство. В СМИ отмечают, что этот показатель побил исторический рекорд — в России оказалось более одной пятой населения Таджикистана.

Ранее из российского бюджета выделили 150 миллионов долларов на строительство пяти русскоязычных школ в республике. Школы должны открыться к 1 сентября 2022 года.

