Пять русскоязычных школ в Таджикистане обошлись России в крупную сумму

Россия потратит 150 миллионов долларов на возведение русскоязычных школ в Таджикистане

Россия потратит до 150 миллионов долларов на строительство русскоязычных школ в Таджикистане. О расходах на возведение учреждений рассказал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в ходе визита в республику, передает Sputnik.

Российская делегация проводит серию переговоров в Таджикистане. Представители сторон уже подписали соглашение об образовании, обеспечивающее возможность российским педагогам преподавать в Таджикистане. А к 1 сентября 2022 года в среднеазиатской республике должны открыться пять русскоязычных школ, каждая из которых обошлась российской стороне в крупную сумму.

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Образовательные учреждения появятся в столице Таджикистана Душанбе, а также в городах Кулябе, Бохтаре, Турсун-Заде и Худжанде. Каждая из школ сможет принять до 1 200 учеников, а преподавательский состав будет состоять из российских и таджикистанских учителей.

«Конечно, учебная программа будет адаптирована под потребности Таджикистана, но это будет российская программа. Это будет совместный коллектив и дети получат хорошее качественное образование», — отметил Оверчук.

Ранее Россия предложила Таджикистану безвозмездно помочь в укреплении обороноспособности южной границы, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Помощь предложили на фоне прихода к власти талибов («Талибан», организация признана экстремистской и запрещена в России) в соседнем Афганистане.