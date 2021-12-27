Иностранные блогеры отправились в путешествие по России

Восемь иностранных блогеров в рамках тревел-шоу отправились в путешествие по России. Об этом сообщает НИА-Федерация.

Шоу стартует в январе 2022 года,. Отмечается, что участники путешествия мало знали о стране и хотели изучить Россию. Пилотный выпуск проекта снимали в марте 2021 года на Сахалине. Пять блогеров из Гватемалы, Анголы и Алжира путешествовали по региону, и после съемок было решено продолжить шоу.

В кастинге участвовали сотни блогеров, в итоге отобрали восемь человек з Турции, Анголы, Индии, Монако, Канады, Италии, Молдовии, Замбии. Они отправились в путешествие по восьми регионам страны.

Блогеры стартовали в Москве и финишировали в Санкт-Петербурге. Они исследовали культуру и природу «Золотого кольца» России, Татарстана, Чечни, Краснодарского края и Башкирии.