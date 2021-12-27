Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В российским регионе заметили редкую зимнюю радугу

В Челябинской области сделали снимки редкой зимней радуги

Фото: страница «Национальный парк «Зигальга» во «ВКонтакте»

В Челябинской области засняли редкое природное явление — гало. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Гало выглядит как тройное солнце — по краям звезды образовались ровные столбы радуги. Это явление удалось наблюдать под Магнитогорском и в районе нацпарка «Зигальга». Оно образовалось вечером 26 декабря.

По словам специалистов, гало может быть предвестником потепления. Оно образуется вокруг ощных источников света – как правило, это Солнце или Луна. Источником свечения являются ледяные кристаллы в облаках на высоте 5-10 километров. Когда свет проходит через кристаллы, свечение разлагает в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Отмечается, что впервые гало увидели в период Средневековья. Люди описывали его как три солнца, освещающих небо в морозное время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил продолжить выплаты медикам
Евсеев ответил раскритиковавшей футболистов за отдых на дорогих курортах Журовой
Глава Крыма пообещал подать в суд на Зеленского за долги по коммуналке
В России выявили менее 23 тысяч случаев коронавируса
Историка Дмитриева признали виновным в изготовлении порно и хранении оружия
Блогерша показала простой способ придать волосам объем
Для российских водителей захотели ввести новые послабления
Врач рассказал о вреде экстремальных зимних видов спорта
Российские власти оценили перспективу скачка цен на еду
Оценены последствия контроля ЦБ всех переводов между россиянами
В Москве недосчитались квартир в аренду
Лолита обматерила Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение»
В России завершили госиспытания боевых роботов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter