В российским регионе заметили редкую зимнюю радугу

В Челябинской области засняли редкое природное явление — гало. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Гало выглядит как тройное солнце — по краям звезды образовались ровные столбы радуги. Это явление удалось наблюдать под Магнитогорском и в районе нацпарка «Зигальга». Оно образовалось вечером 26 декабря.

По словам специалистов, гало может быть предвестником потепления. Оно образуется вокруг ощных источников света – как правило, это Солнце или Луна. Источником свечения являются ледяные кристаллы в облаках на высоте 5-10 километров. Когда свет проходит через кристаллы, свечение разлагает в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Отмечается, что впервые гало увидели в период Средневековья. Люди описывали его как три солнца, освещающих небо в морозное время.