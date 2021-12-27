Девушка скрыла от матери один факт о парне и поссорилась с ним

Пользовательница Reddit с ником @Throway-Turkey поделилась историей о том, как на семейном ужине заставила парня-вегетарианца есть мясо. Девушка объяснила, что не предупредила об этом факте мать заранее, поэтому, чтобы не обидеть ее, уговорила возлюбленного отказаться на один вечер от убеждений.

Рассказчица и ее молодой человек вместе уже два года. В преддверии Рождества они решили побывать в гостях у семьи автора поста. Она отметила, что вечер был особенно важным для нее, потому что парень должен был познакомиться с ее семьей.

«Дело в том, что я забыла предупредить родителей, что мой парень вегетарианец. Моя мать приготовила индейку, и на столе не было больше ничего существенного, пожалуй, кроме закусок. Когда я увидела это, я по-тихому попросила парня не устраивать сцен, а просто съесть еду и сделать комплимент», — поделилась @Throway-Turkey. Молодой человек попытался возразить, сказав, что не хочет лгать. Однако девушка продолжила настаивать, аргументировав это тем, что он тот будет выглядеть грубым, если даже не попробует еду. «А я не хотела, чтобы он произвел плохое впечатление. В итоге, он съел целую тарелку и сказал, что было очень вкусно», — добавила рассказчица.

По пути домой парень сказал возлюбленной, что она не должна была требовать от него есть мясо. «Я приняла его точку зрения и извинилась, но все же не считаю, что это настолько плохо — однажды съесть немного мяса, чтобы не произвести при первой встречи странное впечатление на мою семью», — заключила @Throway-Turkey.

Комментаторы заступились за молодого человека, отметив, что важно поддерживать и принимать ценности возлюбленного. «Ты не права. Уважение чувств, убеждений и решений любимого человека должно быть важнее, чем избегание конфликта с родителями», «Немного неловко, особенно, учитывая тот факт, что за два года вы даже не упомянули, что он вегетарианец», «Это просто жестоко. У меня нет других слов», —возмутились пользователи Reddit в комментариях. Некоторые также посчитали, что парень рассказчицы должен бросить ее.