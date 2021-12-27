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Россиянин предстанет перед судом за убийство приятеля

В Приморском крае завершено расследование в отношении убившего друга 51-летнего россиянина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Приморском крае предстанет перед судом 51-летний россиянин, обвиняемый в убийстве своего приятеля. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 сентября обвиняемый вместе со своей жертвой распивал алкоголь в его квартире на улице 9 января. В какой-то момент пьяный гость напал на хозяина, ударив его головой в лобную долю. В ходе дальнейшей борьбы ему удалось повалить соперника на пол. И когда тот перестал оказывать сопротивление, мужчина выхватил нож и зарезал своего приятеля.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. СКР возбудил и расследовал в отношении него уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 27 декабря сообщалось, что семью из четырех человек, в том числе двоих детей, убили в городе Канске на востоке Красноярского края.

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Владимир Седов
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