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Семью из четырех человек обнаружили убитой в Красноярском крае

СК РФ: семью из четырех человек, в том числе двоих детей, убили в Красноярском крае

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Семью из 4 человек, в том числе двоих детей, убили в городе Канске на востоке Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

«На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», — сообщили в ведомстве. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По рассказам местных жителей, семья въехала в эту квартиру недавно, соседи не успели с ними познакомиться, и о них, как о людях сказать ничего не могут, пишет «Комсомольская правда». По предварительной информации, муж убил супругу, детей (7 и 11 лет) и дедушку.

Ранее сообщалось, что в частном доме в селе Джирим были обнаружены тела хозяина дома, его супруги, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения. Задержанным оказался 36-летний местный житель. Он якобы был влюблен в дочь убитого главы семьи и впал в ярость, когда девушка уехала из села.

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Марина Совина
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