Толпа украинцев едва не разрушила новый секонд-хенд и попала на видео

Толпа украинцев едва не разрушила магазин подержанных вещей во время его открытия в городе Ровно и попала на видео. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На размещенных кадрах видно, как мужчины и женщины врываются в новый секонд-хенд и пытаются схватить как можно больше одежды, обуви и аксессуаров с полок и корзин. Очевидцы отмечают, что ажиотажный спрос на товары у покупателей вызван чересчур низкими ценами на все предметы гардероба, которые продаются в торговой точке.

В октябре 2020 года россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и стал героем записи камер видеонаблюдения. Мужчина в лыжной маске и черном костюме разбил витрину в Ставрополе, затем проник внутрь и выбрался наружу с манекеном в руках. На выходе из магазина вор не удержал равновесие и упал, но быстро поднялся и убежал. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.