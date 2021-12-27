Падчерица вручила мачехе неожиданный подарок и была наказана

Пользователь Reddit с ником South-East1907 поделился историей о том, как поссорился с дочерью за выбор подарка его жене на Рождество. По словам мужчины, подросток вручила мачехе, которая в прошлом перенесла рак груди, бюстгальтер. Автор поста счел такой неожиданный подарок попыткой оскорбить супругу и наказал дочь.

Как рассказал South-East1907, перед тем как он поженился на своей супруге, женщина перенесла рак груди. Пользователь отметил, что состоит в отношениях с партнершей на протяжении четырех с половиной лет. У мужчины также есть шестнадцатилетняя дочь от первого брака. По его словам, подросток не приняла мачеху и иногда ведет себя пассивно-агрессивно по отношению к ней. Однако жена юзера, по его словам, прощала падчерице ее поведение.

Дочь автора решила отметить Рождество с его семьей, добавил мужчина. «Моя жена была в восторге от того, что дочь проведет праздник с нами. Она все приготовила, занималась тем-сем, пока моя дочь сидела в телефоне», — рассказал South-East1907. По словам юзера, рождественский ужин прошел благополучно, однако позже он заметил, что его жена немного расстроена. «Она отказывалась говорить, что случилось, пока я не настоял. Она открыла коробку, которую ей подарила моя дочь, а там лежал бюстгальтер. Моя жена расплакалась на кухне», — вспомнил отец.

Пользователь поговорил с дочерью о ее подарке. Подросток заявила, что в ее поступке не было злого умысла. «Я не поверил ей и сказал, что она намеренно выбрала такой подарок, чтобы обидеть свою мачеху и посмеяться над ее болезнью», — написал мужчина. South-East1907 решил наказать дочь и заставил ее самостоятельно сделать дома уборку после ухода с праздника гостей. Подросток обиделась на отца и попыталась избежать наказания, однако рассказчик проследил за тем, чтобы оно было выполнено.

Автор публикации уточнил, что мать его дочери и ее родственники осудили мужчину за его реакцию на поступок подростка. Он также попросил юзеров сайта высказаться о ситуации. В комментариях большинство пользователей встали на сторону мужчины. «Твоя дочь совершила жестокий и оскорбительный поступок. Молодец, что поддержал жену и попытался поставить дочь на место», «Твоя дочь заслужила наказание за то, что посмеялась над пережившей рак женщиной», отреагировали юзеры.

